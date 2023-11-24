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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Принева планирует исполнить два четверных лутца, Гордеева – четверной сальхов в произвольной программе на Гран-при России

В заявке Алены Приневой каскад четверной лутц – тройной тулуп, сольный четверной лутц, тройной риттбергер, тройной сальхов, тройной лутц – тройной тулуп, секвенция тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, тройной флип.

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