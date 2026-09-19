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МОСИНФОРМ

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Собянин: Более 25 тыс. единиц вещей передали горожане в штабы «Москва помогает»

Собянин: Более 25 тыс. единиц вещей передали горожане в штабы «Москва помогает»

Москва оказывает масштабную гуманитарную поддержку бойцам СВО, жителям новых и приграничных регионов России, за прошедшее лето москвичи передали в штабы «Москва помогает» больше 25 тысяч единиц необходимых вещей.

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