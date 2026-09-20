15 TV Shows To Watch If You Like Desperate Housewives

If you love "Desperate Housewives," these 15 shows deserve a watch. They deliver dark humor and delicious drama with complicated women at the center.
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