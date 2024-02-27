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Дэниел Чижевский, женившийся на приемной матери: пара переехала в Москву и готовится к ЭКО

Дэниел Чижевский, женившийся на приемной матери: пара переехала в Москву и готовится к ЭКО

Стали известны новые подробности жизни необычной семьи 20 октября прошлого года в Татарстане состоялась необычная свадьба: бракосочетание отметили 22-летний участник шоу «Ты супер!» Дэниел Чижевский и его приемная мать, 53-летняя Айсылу Чижевская-Мингалим.

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patentlil
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