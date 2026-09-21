Екатерина Штукина/ТАСС Французская партия "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен превратилась в типичную европейскую русофобскую партию, которая поддерживает киевский режим.
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