Нам порою кажется, что евро-американцы нас ненавидят беспричинно, просто потому что Россия и потому что хотят ограбить.
О ненависти к России
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владимир кондратов
"Мы их освободили, они нам этого никогда не простят!" Г. Жуков
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4 н.
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mikmik
http://каталог-статей.рф/obschestvo/nevidimyy-vrag.html
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4 н.
Геннадий Ларионов
На вопрос ,почему Европа не навидит Россию, очень хорошо ответил Федор Михалыч..... да, да , Достоевский , в своих Дневниках !!! Если уж вспоминать Турцию, то посмотрим в Истоию, кто столкнул Турцию и Российскую Империю в веке 15 или 16 , именно запад. А до этого все было мирно и тихо !!! А не понимает еще она , Европа, Россию потому, что в их головах не укладывается: Почему Россия не грабила тех, куда она приходила и освобождала, а помогала, кормила и восстанавливала, в отличии от Европы с ее колониальной политикой и грабежом тех стран , куда они пришли. Причем Россия освободила, накормила и ушла и туда очень быстро зашла Европа со своей миссионерской деятельность и очень хитро сменила настроение местной элиты,да так, что накормленные и спасенные начинают не навидить Россию . Есть такое выражение- Где ступала нога русского солдата ....... а она ступала и в Париж и в Берлин и вся Восточная Европа.......кто то остался благодарным за миску супа и мешок морковки, что принесла Россия ???
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