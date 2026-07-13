О ненависти к России

Геннадий Ларионов

На вопрос ,почему Европа не навидит Россию, очень хорошо ответил Федор Михалыч..... да, да , Достоевский , в своих Дневниках !!! Если уж вспоминать Турцию, то посмотрим в Истоию, кто столкнул Турцию и Российскую Империю в веке 15 или 16 , именно запад. А до этого все было мирно и тихо !!! А не понимает еще она , Европа, Россию потому, что в их головах не укладывается: Почему Россия не грабила тех, куда она приходила и освобождала, а помогала, кормила и восстанавливала, в отличии от Европы с ее колониальной политикой и грабежом тех стран , куда они пришли. Причем Россия освободила, накормила и ушла и туда очень быстро зашла Европа со своей миссионерской деятельность и очень хитро сменила настроение местной элиты,да так, что накормленные и спасенные начинают не навидить Россию . Есть такое выражение- Где ступала нога русского солдата ....... а она ступала и в Париж и в Берлин и вся Восточная Европа.......кто то остался благодарным за миску супа и мешок морковки, что принесла Россия ???