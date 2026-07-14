Виктор Бут освоил смартфон после освобождения из тюрьмы США

Виктор Бут, проведя долгие годы в американской тюрьме, открыл для себя мир сенсорных смартфонов. Освобождённый в 2022 году после обмена на спортсменку Бриттни Грайнер, он рассказал о своём опыте адаптации к новым технологиям в интервью Андрею Малахову.