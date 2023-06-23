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Себастьян Самуэльссон: «Я не боюсь Йоханнеса Бо. Считаю его великолепным спортсменом, но знаю, что его можно одолеть»

Шведский биатлонист подвел итоги прошлого сезона и рассказал о своих целях на следующий. – Что ты думаешь о прошедшем сезоне? На Кубке мира это был не твой лучший сезон, но на чемпионате мира ты был в очень хорошей форме и выиграл золотую медаль.

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