Золото падает, а доллар укрепляется

Цены на золото упали в понедельник, а доллар сохранил устойчивость, сообщает Reuters. Инвесторы ждут экономических данных из США, чтобы понять, как будет меняться денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы.
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