Ләйсән Гыймаевадан вафли рецепты😍 Ингредиентлар: 1 банан, 1 алма, 100 грамм кукуруз оны, 1 аш кашыгы кибет каймагы, 1 йомырка.
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Ләйсән Гыймаевадан вафли рецепты😍 Ингредиентлар: 1 банан, 1 алма, 100 грамм кукуруз оны, 1 аш кашыгы кибет каймагы, 1 йомырка.