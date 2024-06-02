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Ләйсән Гыймаевадан вафли рецепты

Ләйсән Гыймаевадан вафли рецепты😍 Ингредиентлар: 1 банан, 1 алма, 100 грамм кукуруз оны, 1 аш кашыгы кибет каймагы, 1 йомырка.

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