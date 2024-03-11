Глава МИД Франции Сежурне призвал европейские страны говорить с Россией с позиции «баланса сил»

Воинственная риторика Франции становится день ото дня все сильней, вслед за Макроном, возомнившим себя новым Наполеоном и "спасителем" Европы, резким заявлением в отношении России отметился и глава французского МИДа Стефан Сежурне.
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