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Доходы пенсионеров не любая индексация защитит...

Доходы пенсионеров не любая индексация защитит...

В магазин за продуктами не сунешься — все дорожает. А каково пенсионерам! Неспроста в Госдуме идут дебаты по поводу бюджета.

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Василий Овчинников
вечный вопрос: бедность, пенсии и т.д., а в итоге СЛОВОБЛУДИЕ ...
Валентин Поляков
Профессиональный провокатор некто Юрий Енцов кликушествует: В магазин за продуктами не сунешься – всё дорожает. А каково пенсионерам! Неспроста в Госдуме идут дебаты по поводу госбюджета. В частности, по индексации пенсий. Будто бы это впервые, а до этого бюджеты принимали без обсуждений! Вообще-то доходы пенсионеров это не только пенсии, но и зарплаты, сбережения, продукты с садов и огородов, помощь детей и внуков и т.д. Так было и прежде: редкие пенсионеры жили исключительно на пенсии...

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