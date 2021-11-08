Доходы пенсионеров не любая индексация защитит...

Время узнать правду!ПолитикаДоходы пенсионеров не любая индексация защитит... В магазин за продуктами не сунешься — все дорожает. А каково пенсионерам! Неспроста в Госдуме идут дебаты по поводу бюджета.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВасилий Овчинниковвечный вопрос: бедность, пенсии и т.д., а в итоге СЛОВОБЛУДИЕ ...Валентин ПоляковПрофессиональный провокатор некто Юрий Енцов кликушествует: В магазин за продуктами не сунешься – всё дорожает. А каково пенсионерам! Неспроста в Госдуме идут дебаты по поводу госбюджета. В частности, по индексации пенсий. Будто бы это впервые, а до этого бюджеты принимали без обсуждений! Вообще-то доходы пенсионеров это не только пенсии, но и зарплаты, сбережения, продукты с садов и огородов, помощь детей и внуков и т.д. Так было и прежде: редкие пенсионеры жили исключительно на пенсии...Комментировать
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