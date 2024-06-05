Калужская делегация начала подписывать соглашения на ПМЭФ-2024

5 июня, в первый день ПМЭФ-2024, делегация из Калужской области начала подписывать партнерские соглашения о сотрудничестве5 июня, в первый день ПМЭФ-2024, делегация из Калужской области начала подписывать партнерские соглашения о сотрудничестве.
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