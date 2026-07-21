Мария Захарова прокомментировала увольнение Федорова и Сирского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила свою позицию по поводу увольнения министра обороны Украины Михаила Федорова и главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сирского.
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