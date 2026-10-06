Северный мост в Киеве после ударов «Гераней» затянули антидроновыми сетками

Власти Украины приняли решение защитить мосты через Днепр не только установкой зенитных комплексов, но и затянуть их антидроновыми сетками.
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