В России предложили повысить максимальный размер выплат по ОСАГО до 650 тысяч рублей

МОСКВА, 20 января, ФедералПресс. Ярослав Нилов, возглавляющий комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов (ЛДПР), планирует 20 января внести на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий увеличение максимального размера выплат по ОСАГО до 650 тысяч рублей.
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