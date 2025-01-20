В России предложили повысить максимальный размер выплат по ОСАГО до 650 тысяч рублей

МОСКВА, 20 января, ФедералПресс. Ярослав Нилов, возглавляющий комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов (ЛДПР), планирует 20 января внести на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий увеличение максимального размера выплат по ОСАГО до 650 тысяч рублей.