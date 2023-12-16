Совет ордена Почетного легиона решил обсудить исключение Жерара Депардье

Актера Жерара Депардье по итогам заседания Совета ордена Почетного легиона могут лишить этой высшей французской награды за женоненавистнические высказывания и обвинения в сексуальном насилии, передает TF1-info со ссылкой на министра культуры Франции Риму Абдул Малак.
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