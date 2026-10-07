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Налог на вклады 2026: рекордные отчисления, расчёт лимита и перспективы роста НДФЛ

Налог на вклады 2026: рекордные отчисления, расчёт лимита и перспективы роста НДФЛ

Когда несколько лет назад впервые заговорили о налоге на проценты по депозитам, казалось, что это затронет лишь узкий круг людей с очень большими накоплениями.

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