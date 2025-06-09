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Губернатор Александр Беглов и депутат Заксобрания Александр Бельский почтили память о Петре I в его 353-ю годовщину

Губернатор Александр Беглов и депутат Заксобрания Александр Бельский почтили память о Петре I в его 353-ю годовщину

В 353-ю годовщину со дня рождения Петра Великого губернатор Александр Беглов и председатель Заксобрания Александр Бельский возложили цветы к его могиле в Петропавловском соборе и провели заупокойную литию.

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