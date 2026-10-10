Мошенники распространяют вредоносное ПО через онлайн-игры

Мошенники всё чаще используют популярные онлайн-игры для распространения вредоносных программ, особенно опасна эта схема для детей и подростков, предупредил депутат Госдумы, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин.
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