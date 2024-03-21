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Евгений Куйвашев распорядился увеличить финансирование научных проектов на Урале

Евгений Куйвашев распорядился увеличить финансирование научных проектов на Урале

21 марта члены правительства Свердловской области, согласно поручению губернатора Евгения Куйвашева, утвердили значительное увеличение финансирования научно-технологических проектов в рамках госпрограммы “Развитие промышленности и науки”.

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