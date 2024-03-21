Евгений Куйвашев распорядился увеличить финансирование научных проектов на Урале

21 марта члены правительства Свердловской области, согласно поручению губернатора Евгения Куйвашева, утвердили значительное увеличение финансирования научно-технологических проектов в рамках госпрограммы “Развитие промышленности и науки”.
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