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ВКС России уничтожили снабжавший артиллерию ВСУ мост под Харьковом

ВКС России уничтожили снабжавший артиллерию ВСУ мост под Харьковом

ВКС России спустя месяц нанесли повторный удар по базе понтонной переправы через Северский Донец в районе Старого Салтова, уничтожив транспорт Вооруженных Сил Украины (ВСУ), говорится в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

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