ВКС России уничтожили снабжавший артиллерию ВСУ мост под Харьковом

ВКС России спустя месяц нанесли повторный удар по базе понтонной переправы через Северский Донец в районе Старого Салтова, уничтожив транспорт Вооруженных Сил Украины (ВСУ), говорится в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».
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