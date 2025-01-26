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Украинский депутат предложил ограничить зарплаты на госпредприятиях в 10 раз

Украинский депутат предложил ограничить зарплаты на госпредприятиях в 10 раз

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко предложил ограничить зарплаты руководителей госпредприятий на Украине до 10 минимальных окладов в период военного положения, что связано с ростом выплат на фоне бюджетного дефицита.

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