Украинский депутат предложил ограничить зарплаты на госпредприятиях в 10 раз

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко предложил ограничить зарплаты руководителей госпредприятий на Украине до 10 минимальных окладов в период военного положения, что связано с ростом выплат на фоне бюджетного дефицита.
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