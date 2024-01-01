В Казахстане полностью реабилитировали басмачей и боевиков Туркестанского легиона вермахта и частей СС

Айнур Курманов. Государственная комиссия по окончательной реабилитации жертв политических репрессий, созданная членом КПСС и сыном партийного бонзы Касым-Жомартом Токаевым в ноябре 2020 года, провела окончательную реабилитацию 311 тысяч человек.
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