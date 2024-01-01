БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 305 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • карла карлова
    Это Россия потеряна для армении.Армения потеряна ...
  • Nikolay Zakharov
    За Белгород Зеленский,где бы не скрывался после поражения,должен предстать пред судом истории и понести соответствующ...01.01.2024 новости
  • Nikolay Zakharov
    Казахстан полностью повторяет путь Украины,под руководством Западных спец.служб.Как бы России не пришлось потом с каз...В Казахстане полн...

В Казахстане полностью реабилитировали басмачей и боевиков Туркестанского легиона вермахта и частей СС

В Казахстане полностью реабилитировали басмачей и боевиков Туркестанского легиона вермахта и частей СС

Айнур Курманов.   Государственная комиссия по окончательной реабилитации жертв политических репрессий, созданная членом КПСС и сыном партийного бонзы Касым-Жомартом Токаевым в ноябре 2020 года, провела окончательную реабилитацию 311 тысяч человек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
radiofree RF
Следующий казахстан........
Ответить
5 час.
Семен Семеныч
Эту &quot;мину&quot; заложил Ленин. Это он создал государство из национальных республик. А Сталин предлагал присоединять новые территории к РСФСР. Это то, что сейчас делает Путин. Вход без права выхода.
Ответить
4 час.
Nikolay Zakharov
Казахстан полностью повторяет путь Украины,под руководством Западных спец.служб.Как бы России не пришлось потом с казахами &quot;бодаться.&quot;
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх