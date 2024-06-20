На смену «Зеленым картам» в России с 1 июля появятся «Синие карты»

Членами бюро «Зеленая карта» Российского союза автостраховщиков (РСА) принято решение о старте выдачи с 1 июля 2024 года страховых сертификатов нового образца «Синяя карта», подтверждающих ОСАГО водителей из России при поездках в Белоруссию, сообщила организация.
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