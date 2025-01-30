В NASA определили вероятность падения на землю 90-метрового астероида

Американское космическое агентство NASA сообщило, что астероид 2024 YR4, открытый в декабре 2024 года, является единственным объектом в настоящее время с вероятностью столкновения с Землей, превышающей 1%.
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