Шествие азербайджанских националистов в вузе Москвы: Отчислить и депортировать

(мигранты совсем уже распоясались, не пора ли их по их аулам отправить?) ============================================ Общество "Царьград" уверено, что азербайджанских националистов, что устроили шествие в московском университете, надо отчислить и депортировать.
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