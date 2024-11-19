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Шествие азербайджанских националистов в вузе Москвы: Отчислить и депортировать

Шествие азербайджанских националистов в вузе Москвы: Отчислить и депортировать

(мигранты совсем уже распоясались, не пора ли их по их аулам отправить?) ============================================ Общество "Царьград" уверено, что азербайджанских националистов, что устроили шествие в московском университете, надо отчислить и депортировать.

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Комментарии
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МАКСИМ
всех нахер до дому - без права въезда пожизненно
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11 час.
АС
Александр Сысоев
Хорошие отношения с Азербайджаном важны. Но допускать беспредел граждан любой страны в наших вузах - КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ! Поэтому всех участников этой акции необходимо отчислить из МФЮА и  депортировать из России.
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3 час.
ЮЯ
Юрий Ярмоленко
Соглаен
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3 час.

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