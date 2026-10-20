SILVER : Bearish BTF Blocks Are Compressing — Is Trend turning? Silver Futures COMEX:SI1! BallaJi Silver has undergone a substantial correction from above $61, reaching a recent low near $55.
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