NYT: раненые военнослужащие из США недовольны медпомощью на Украине

Среди американцев, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ, растут потери. Пентагон уже открыл для них двери военных госпиталей, чем символически повысил степень вовлеченности Штатов в украинский конфликт, отметило РИА «Новости».
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