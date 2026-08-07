«Чем жёстче, тем лучше!»: мигранты из Средней Азии стали реже приезжать в РФ на работу

ТМ Татьяна Маштакова ТМ Чем жестче тем лучше! А главное, чтобы хорошо помнили, что приехали в Россию работать, а не кайфовать - этим могут и у себя на родине заниматься.

Alex Nемо "...Но мы не примем ни одного мусульманина. Таково желание всего польского народа, и мы, как правительство, поддерживаем это стремление, защищая интересы наших граждан..." И это не только поляки... Явно есть чему российскому правительству поучиться у пшеков!