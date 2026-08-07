Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 902 подписчика

«Чем жёстче, тем лучше!»: мигранты из Средней Азии стали реже приезжать в РФ на работу

«Чем жёстче, тем лучше!»: мигранты из Средней Азии стали реже приезжать в РФ на работу

Телеканал "78" Более чем на 10% сократился поток иностранных специалистов из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Чем жестче тем лучше! А главное, чтобы хорошо помнили, что приехали в Россию работать, а не кайфовать - этим могут и у себя на родине заниматься.
Ответить
1 м.
Alex Nемо
&quot;...Но мы не примем ни одного мусульманина. Таково желание всего польского народа, и мы, как правительство, поддерживаем это стремление, защищая интересы наших граждан...&quot; И это не только поляки... Явно есть чему российскому правительству поучиться у пшеков!
Ответить
1 м.
Артур Будаев
Польша - традиционно католическая и мононациональная страна. Она нетерпит на своей территории чужестранцев и иноверцев. У нас же проживают люди разных конфессий и национальностей. Даже к соседям-украинцам относятся с подозрением
Ответить
1 м.