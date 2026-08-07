Телеканал "78" Более чем на 10% сократился поток иностранных специалистов из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.
«Чем жёстче, тем лучше!»: мигранты из Средней Азии стали реже приезжать в РФ на работу
Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Чем жестче тем лучше! А главное, чтобы хорошо помнили, что приехали в Россию работать, а не кайфовать - этим могут и у себя на родине заниматься.
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1 м.
Alex Nемо
"...Но мы не примем ни одного мусульманина. Таково желание всего польского народа, и мы, как правительство, поддерживаем это стремление, защищая интересы наших граждан..." И это не только поляки... Явно есть чему российскому правительству поучиться у пшеков!
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1 м.
Артур Будаев
Польша - традиционно католическая и мононациональная страна. Она нетерпит на своей территории чужестранцев и иноверцев. У нас же проживают люди разных конфессий и национальностей. Даже к соседям-украинцам относятся с подозрением
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1 м.
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