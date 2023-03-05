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Уход Маунта из «Челси» летом реален – стороны далеки от договоренности по контракту. «Ливерпуль» проявляет конкретный интерес к хавбеку

Уход Маунта из «Челси» летом реален – стороны далеки от договоренности по контракту. «Ливерпуль» проявляет конкретный интерес к хавбеку

Мэйсон Маунт может уйти из «Челси» по окончании сезона. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, переговоры между полузащитником и клубом о новом контракте поставлены на паузу.

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