Первая рюмка — только после армии: Александр Бастрыкин анонсировал сухой закон для поколения Z

Почему автомат можно взять в руки, а кружку пива нельзя? Людмила Николаева Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Материал комментируют: Андрей Бунич Андрей Манойло Виталий Милонов Сергей Обухов В армию можно, а выпить — нельзя? Этим вопросом задались молодые россияне, узнав о предложении главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина запретить продажи алкоголя не достигшим 21 года мужчинам и женщинам, чтобы тем самым спасти их от перспективы пьянства.