Подразделения противовоздушной обороны Балтийского флота отразили авиационный удар условного противника в ходе ССУ «Запад-2021»

В рамках совместного стратегического учения «Запад – 2021» подразделения противовоздушной обороны и корабли Балтийского флота совместно с морской авиацией флота провели учение по отражению массированного авиационного удара условного противника.
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