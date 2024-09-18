Замдиректора школы задержали после нападения ученика в Челябинске

Заместителя директора школы № 68 в Челябинске задержали после нападения 13-летнего ученика на своих одноклассников, сообщает Telegram-канал Mash Следственные органы провели допрос завуча, который отвечает за воспитательную работу, подозревая его в халатности, ведь он контролировал безопасность в учебном заведении.