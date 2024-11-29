В Петербурге в следующем году на реставрацию исторических зданий выделили около 14 миллиардов рублей

Об этом рассказал вице-губернатор Алексей Корабельников Вице-губернатор Северной столицы Алексей Корабельников в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал, какое количество средств в городском бюджете предусмотрено на сохранение объектов культурного наследия.
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