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«Дженоа» может уволить Шевченко. У украинца 6 поражений и 0 побед в 9 матчах Серии А

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко может быть отправлен в отставку. По информации Теlenord.it, руководство клуба рассматривает возможность освобождения украинца от обязанностей.

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