«Альтернатива» рвётся вверх: оппозиционеры опередили победителей парламентских выборов

Последние опросы общественного мнения показывают, что правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) сравнялась в опросах общественного мнения с победившим на выборах блоком христианских и социальных демократов.
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