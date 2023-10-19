10 новых гостиниц и отелей планируют построить в Нижнем Новгороде

10 новых отелей и гостиниц могут построить в Нижнем Новгороде. Благодаря этому появится дополнительно более двух тысяч номеров, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на министерство туризма и промыслов Нижегородской области.
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