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Нижегородская правда

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10 новых гостиниц и отелей планируют построить в Нижнем Новгороде

10 новых отелей и гостиниц могут построить в Нижнем Новгороде. Благодаря этому появится дополнительно более двух тысяч номеров, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на министерство туризма и промыслов Нижегородской области.

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