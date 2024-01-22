Совкомбанк повысил ставку по кредитам

Совкомбанк повысил процентную ставку по потребительским кредитам на карту.Теперь кредит на карту «Стандартный плюс» возможно оформить в банке новым клиентам по ставке 21,9% (ранее – 14,9%) годовых при целевом использовании средств, 29,9%-33,9% годовых – в ином случае.