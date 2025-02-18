Россиянам назвали положенные при рождении ребенка выплаты

Демографическая программа, направленная на повышение рождаемости и увеличение продолжительности жизни, является одной из приоритетных в России, в связи с чем разработан целый ряд мер социальной поддержки семей и женщин при появлении ребенка, сообщила доцент кафедры частного права ГУУ, кандидат юридических наук Светлана Титор.