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Царьград

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NRK: Хокон VIII вспоминает Харальда V как заботливого отца

NRK: Хокон VIII вспоминает Харальда V как заботливого отца

28 августа король Норвегии Харальд V скончался в возрасте 89 лет. Его сын, Хокон VIII, в первом обращении выразил благодарность отцу за заботу и поддержку, и теперь он продолжит его дело.

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