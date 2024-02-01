В Литве перестанут преподавать русский язык в школах

ВИЛЬНЮС, 1 февраля, ФедералПресс. Министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас одобрил решение мэрии Вильнюса постепенно отказаться от преподавания русского языка в литовских школах в качестве второго иностранного языка.
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