В России появятся магазины беспошлинной торговли

В России ведется работа по документальному оформлению деятельности магазинов беспошлинной торговли. Об этом воскресенье, 4 февраля, заявил начальник Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России Вячеслав Фатин.
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