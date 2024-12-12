Мэр Петрозаводска назвала причины затянувшегося ремонта на ул. Шотмана

Проблемы с грунтовыми водами усложнили ремонт улицы Шотмана в столице Карелии Мэр Петрозаводска Инна Колыхматова объяснила причины затянувшегося ремонта на улице Шотмана, вызвавшего многочисленные жалобы горожан.
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