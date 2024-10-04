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Жители Чагоса, живущие Британии, обвинили премьер-министр Стармера в расизме

Жители Чагоса, живущие Британии, обвинили премьер-министр Стармера в расизме

Вчера, 3 октября, стало известно, что Великобритания передает суверенитет над архипелагом Чагос Маврикию.

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