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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Щербаченко о срыве трансфера Илича в «Зенит»: «Подписание дорогостоящего игрока вызвало бы раздражение в стране и перечеркнуло позитивный эффект от переориентации на российский рынок» 

- «Зенит» вроде собирался отдать за него 25 миллионов евро, но переговоры застопорились. – Я считаю, «Зениту» правильно подсказали сверху, что сейчас это абсолютно бесполезная трата больших денег.

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