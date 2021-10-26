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Почему в России выросли цены на продукты

Почему в России выросли цены на продукты

Почему в России выросли цены на продукты Причинами роста цен на товары и услуги в России и рост инфляции, профильные чиновники, чаще всего называют последствия борьбы государств с пандемией и вливанием огромных сумм денег в мировую экономику.

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