Суд рассмотрит ходатайство о продлении сроков в СИЗО Грекову и Петиной

Вопрос о продлении срока в СИЗО в отношении экс-вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова судья рассмотрит 18 декабря, на следующий день состоится рассмотрение дела экс-сенатора от Рязанской области Ирины Петиной.
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