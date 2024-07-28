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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой про «Химки» – «Спартак»: «Умяров уже из года в год привозит, обрезает и ошибается. Спасибо ВАР за отмену гола. Ключевой момент матча – шикарный штрафной в стиле Мостового»

Мостовой про «Химки» – «Спартак»: «Умяров уже из года в год привозит, обрезает и ошибается. Спасибо ВАР за отмену гола. Ключевой момент матча – шикарный штрафной в стиле Мостового»

«В первом тайме было преимущество у «Спартака», но по голевым моментам «Химки» не уступили. Спасибо ВАР в моменте с отмененным голом.

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