Муцениеце пытается отбить Прилучного у новой жены? Агата: «Мы повязаны на всю жизнь!»

Агата Муцениеце не скрывает ни единой детали скандального развода с Павлом Прилучным, а также транслирует в сети подробности судебного процесса из-за алиментов, которые отец выплачивать Мии и Тимофею желанием не горит.
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